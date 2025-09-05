Видео
Украина планирует перевооружиться — детали от Зеленского

Украина планирует перевооружиться — детали от Зеленского

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 12:59
Перевооружение Украины — Зеленский сказал, когда произойдет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует перевооружиться после окончания войны. Важнейшим гарантом безопасности для нас является наша армия.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в Ужгороде 5 сентября.

Читайте также:

Перевооружение Украины

По словам Зеленского, уже сейчас есть план по гарантиям безопасности, но говорить о его деталях Украина пока не готова. Однако президент отмечает, что основным гарантом безопасности остается украинская армия.

"Мы также обсуждали с партнерами и имеем общее понимание относительно украинской армии как главной единицы, а также понимание количества вооружения для армии в рамках гарантий безопасности. Если честно, то после войны это будет rearming, потому что нужно дополнительное вооружение и технологии", — пояснил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина уже формирует новую систему безопасности, способную подтолкнуть РФ к миру. Речь идет о комплексе действий на земле, в воздухе и на море.

В то же время президент считает, что система гарантий безопасности для Украины должна заработать уже сейчас. Он добавил, что для этого не стоит ожидать завершения войны.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
