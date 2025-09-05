Відео
Головна Новини дня Україна планує переозброїтись — деталі від Зеленського

Україна планує переозброїтись — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:59
Переозброєння України — Зеленський сказав, коли відбудеться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує переозброїтись після закінчення війни. Найважливішим гарантом безпеки для нас є наша армія.

Про це український лідер заявив під час брифінгу в Ужгороді 5 вересня.

Читайте також:

Переозброєння України

За словами Зеленського, вже зараз є план щодо гарантій безпеки, але говорити про його деталі Україна поки не готова. Однак президент зазначає, що основним гарантом безпеки залишається українська армія. 

"Ми також обговорювали з партнерами та маємо спільне розуміння щодо української армії як головної одиниці, а також розуміння кількості озброєння для армії в рамках гарантій безпеки. Якщо чесно, то після війни це буде "rearming", тому що потрібне додаткове озброєння та технології", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна вже формує нову систему безпеки, здатну підштовхнути РФ до миру. Йдеться про комплекс дій на землі, у повітрі та на морі. 

Водночас президент вважає, що система гарантій безпеки для України повинна запрацювати вже зараз. Він додав, що для цього не варто очікувати завершення війни.

Володимир Зеленський зброя Україна війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
