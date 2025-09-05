Переозброєння України — Зеленський сказав, коли відбудеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує переозброїтись після закінчення війни. Найважливішим гарантом безпеки для нас є наша армія.

Про це український лідер заявив під час брифінгу в Ужгороді 5 вересня.

Переозброєння України

За словами Зеленського, вже зараз є план щодо гарантій безпеки, але говорити про його деталі Україна поки не готова. Однак президент зазначає, що основним гарантом безпеки залишається українська армія.

"Ми також обговорювали з партнерами та маємо спільне розуміння щодо української армії як головної одиниці, а також розуміння кількості озброєння для армії в рамках гарантій безпеки. Якщо чесно, то після війни це буде "rearming", тому що потрібне додаткове озброєння та технології", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна вже формує нову систему безпеки, здатну підштовхнути РФ до миру. Йдеться про комплекс дій на землі, у повітрі та на морі.

Водночас президент вважає, що система гарантій безпеки для України повинна запрацювати вже зараз. Він додав, що для цього не варто очікувати завершення війни.