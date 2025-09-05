Угорщина блокує вступ України до ЄС — Зеленський прокоментував

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Володимир Зеленський заявив, що Угорщина фактично блокує вступ України до Європейського Союзу.

Про це український лідер заявив під час брифінгу в Ужгороді у пʼятницю, 5 вересня.

Реклама

Читайте також:

Вступ України до ЄС

Зеленський зауважив, що не бачить причин для блокування вступу України до Європейського Союзу зі сторони Угорщини. За його словами, країна виконує всі рекомендації блоку.

Український лідер зауважив, що це питання обговорювали під час розмови з лідером США Дональдом Трампом, який пообіцяв працювати над розблокування процесу вступу.

Нагадаємо, на брифінгу Зеленський повідомив, що після завершення війни Україна планує переозброїтися.

Раніше глава держави зауважив, що країна готує нову систему безпеки, здатну підштовхнути Росію до миру.