Головна Новини дня Орбан пояснив позицію щодо України і заговорив словами Путіна

Орбан пояснив позицію щодо України і заговорив словами Путіна

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 08:14
Прем’єр Угорщини зробив заяву щодо України та війни
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не має антиукраїнської позиції. Мовляв, його держава зацікавлена в існуванні й розвитку України.

Про це він сказав під час виступу в місті Кече, повідомляє Index.

Читайте також:

Віктор Орбан повторив кремлівські наративи

Орбан висловив думку, що Росія прагне зупинити подальше розширення на Захід, тоді як Україна намагається зберегти фінансову підтримку, аби уникнути економічної катастрофи.

Європейський Союз, за його словами, зацікавлений у підтримці війни, щоб зміцнити статус великої сили, а США мають на меті укласти угоду та поставити європейську економіку у залежність від Америки.

Глава угорського уряду також порівняв ЄС із "кульгавою качкою", підкресливши, що блок має вести перемовини з питань безпеки безпосередньо з Росією, а не зі Сполученими Штатами.

Щодо відносин з Україною Орбан заявив, що Будапешт не хоче "штовхати Україну в нікуди", та додав, що продовжувати війну є програшною стратегією. 

"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь", — сказав Орбан, додавши, що продовження війни — це програшна стратегія.

Нагадаємо, Угорщина регулярно блокує усі ініціативи стосовно вступу України в ЄС та запровадження антиросійських санкцій. Зокрема про це нещодавно висловився Президент України Володимир Зеленський

Окрім того, Угорщина не долучилася до спільного засудження Росії з боку країн-учасниць ЄС щодо атаки на Київ 28 серпня.

Тим часом в ЄС уже шукають дієві законні механізми, як обходити вплив Віктора Орбана на його політику. 

Європейський союз Угорщина Віктор Орбан війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
