Венгрия не поддержит запрет на покупку российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет прекращать импорт энергоносителей из России даже несмотря на обращение Белого дома к союзникам по НАТО с требованием свернуть закупки нефти. По его словам, без этих поставок правительство не может гарантировать стабильность энергосистемы страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Сийярто подчеркнул, что понимает позицию президента США Дональда Трампа, однако для Венгрии это прежде всего вопрос имеющейся инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что сейчас именно маршруты и технические возможности определяют, откуда Будапешт способен покупать нефть и газ. По его убеждению, учитывая реальную карту трубопроводов сейчас невозможно быстро отказаться от топлива из России без риска для надежности поставок.

В СМИ отметили, что ряд европейских лидеров хотели убедить Венгрию и Словакию отказаться от импорта такой нефти, однако эти попытки результата не дали.

Петер Сийярто также резко высказался в сторону западноевропейских чиновников и признал, что отношения с институтами ЕС остаются напряженными. Кроме того, он назвал европейских лидеров "фанатиками" и заявил, что с ними якобы невозможно вести диалог.

Зато он отметил улучшение диалога с Соединенными Штатами и открыто признался, что Будапешт рассчитывал на победу Трампа.

"Сейчас Соединенные Штаты — наши друзья. Поэтому иметь американского президента за друга — это совсем не то, когда они оказывают на тебя давление, независимо от того, что происходит в Брюсселе, — и это очень, очень серьезно", — добавил Сийярто.

Напомним, в начале сентября Петер Сийярто заявил, что Венгрия заключила договор с британской нефтегазовой компанией на поставку газа с 2026 года. Впрочем, он заявил, что не готов отказаться от российских поставок, потому что они занимают наибольшую долю.

Тем временем между Украиной и Венгрией обострились политические отношения на фоне вопроса о нацменьшинствах и языковом законе. Эксперт заявил, что Украина выполнила все требования, однако, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и в дальнейшем будет иметь претензии.