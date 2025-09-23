Видео
Главная Новости дня Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть и газ

Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть и газ

Дата публикации 23 сентября 2025 13:52
Венгрия не поддержит запрет на покупку российской нефти
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет прекращать импорт энергоносителей из России даже несмотря на обращение Белого дома к союзникам по НАТО с требованием свернуть закупки нефти. По его словам, без этих поставок правительство не может гарантировать стабильность энергосистемы страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Петр Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет покупать нефть из России

Сийярто подчеркнул, что понимает позицию президента США Дональда Трампа, однако для Венгрии это прежде всего вопрос имеющейся инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что сейчас именно маршруты и технические возможности определяют, откуда Будапешт способен покупать нефть и газ. По его убеждению, учитывая реальную карту трубопроводов сейчас невозможно быстро отказаться от топлива из России без риска для надежности поставок.

В СМИ отметили, что ряд европейских лидеров хотели убедить Венгрию и Словакию отказаться от импорта такой нефти, однако эти попытки результата не дали.

Петер Сийярто также резко высказался в сторону западноевропейских чиновников и признал, что отношения с институтами ЕС остаются напряженными. Кроме того, он назвал европейских лидеров "фанатиками" и заявил, что с ними якобы невозможно вести диалог.

Зато он отметил улучшение диалога с Соединенными Штатами и открыто признался, что Будапешт рассчитывал на победу Трампа.

"Сейчас Соединенные Штаты — наши друзья. Поэтому иметь американского президента за друга — это совсем не то, когда они оказывают на тебя давление, независимо от того, что происходит в Брюсселе, — и это очень, очень серьезно", — добавил Сийярто.

Напомним, в начале сентября Петер Сийярто заявил, что Венгрия заключила договор с британской нефтегазовой компанией на поставку газа с 2026 года. Впрочем, он заявил, что не готов отказаться от российских поставок, потому что они занимают наибольшую долю.

Тем временем между Украиной и Венгрией обострились политические отношения на фоне вопроса о нацменьшинствах и языковом законе. Эксперт заявил, что Украина выполнила все требования, однако, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и в дальнейшем будет иметь претензии.

санкции Венгрия нефть газ Петер Сиярто Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
