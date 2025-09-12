Эксперт объяснил, почему улучшить отношения с Венгрией невозможно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Перечень из так называемых "11 пунктов", которые выдвигает Венгрия к Украине, уже давно выполнен, однако действующая венгерская власть сознательно не настроена на конструктивный диалог. Между тем на Закарпатье ощущается большое давление на соблюдение языкового закона Украины.

Об этом высказался председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире программы "Ранок.LIVE".

Украина давно выполнила перечень требований от Венгрии

По его словам, перечень из требований касался языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства, а также представительства в местных органах власти на Закарпатье.

Томпа отметил, что большинство этих положений реализованы: венгерские школы действуют и обучают исключительно на венгерском языке, в регионах с компактным проживанием венгров используются дублированные вывески, а местные органы власти часто возглавляют представители венгерской общины.

В то же время один из пунктов, который касается отмены обязательных требований к знанию украинского языка для руководителей школ и других государственных чиновников в местах проживания венгров, Томпа назвал неприемлемым. Он подчеркнул, что даже сейчас в части школ Закарпатья украинский изучать фактически невозможно, поскольку классы формируются исключительно с венгерским языком преподавания.

Политик также вспомнил слова украинского посла в Будапеште Федора Шандора, который признал, что Киев фактически выполнил все 11 пунктов. Однако он предостерег: после этого венгерские власти выдвинут новые требования.

"Когда его спросили об этих 11 пунктах, знаете, что он сказал? Он сказал, что да, мы эти 11 пунктов фактически уже выполнили, но после этих 11 пунктов появится 27 пунктов, когда мы это выполняем, потом появятся еще 37 пунктов. Дело в том, что ни Сийярто, ни сегодняшняя венгерская власть, еще раз подчеркиваю, не настроена находить общий язык с Украиной. Пока будет Орбан у власти, никакого сотрудничества не будет", — подытожил Тибор Томпа.

Напомним, что в марте Виктор Орбан пожаловался лидерам других стран ЕС на Украину. Мол, он считает незаконным требование к нацменьшинствам знать украинский язык.

Впоследствии весной 2025 года Венгрия перенесла встречу с Украиной по вопросу нацменьшинств. Тогда там заявили, что Украина якобы не выполнила рекомендации из 11 пунктов.

Впоследствии глава МИД Венгрии обвинил Украину в политическом давлении, однако украинское представительство дипломатии отвергло заявления.

Несколько дней назад Виктор Орбан цинично заявил, что желает хорошего будущего Украине, однако повторил несколько тезисов кремлевского диктатора Владимира Путина.