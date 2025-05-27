В МИД ответили на заявления Сийярто о запрете в Украине Общества венгерской культуры Закарпатья

Сийярто обвинил Украину в новых запретах — в МИД ответили
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Украины, обвинив Киев в якобы запрете политической силы, которая представляет интересы венгерского меньшинства на Закарпатье. Речь идет об "Обществе венгерской культуры Закарпатья", в отношении которого в медиа появилась информация о возможном запрете из-за подозрений в связях с пророссийскими структурами.
Венгерский министр разместил в Facebook пост, в котором требует от украинских властей официальных разъяснений.
Реакция МИД Украины
Представитель МИД Украины Георгий Тихий, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что никаких подобных действий в отношении упомянутого Сийярто общества не совершалось, а сообщения в СМИ, утверждающие обратное — ложные.
"Наши двусторонние отношения и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать; не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", — подчеркнул представитель МИД.
Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз и привел абсурдные примеры.
А венгерские спецслужбы заявили, что якобы снова разоблачили еще двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины.
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