У МЗС відповіли на заяви Сіярто щодо заборони в Україні Товариствоа угорської культури Закарпаття

Сіярто звинуватив Україну у нових заборонах — у МЗС відповіли
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре виступив з обвинуваченнями на адресу України, звинувативши Київ у нібито забороні політичної сили, яка представляє інтереси угорської меншини на Закарпатті. Ідеться про "Товариство угорської культури Закарпаття", щодо якого у медіа з'явилась інформація про можливу заборону через підозри у зв’язках з проросійськими структурами.
Угорський міністр розмістив у Facebook пост, у якому вимагає від української влади офіційних роз’яснень.
Реакція МЗС України
Речник МЗС України Георгій Тихий, відповідаючи на питання ЗМІ, зазначив, що жодних подібних дій щодо згаданого Сіярто товариства не вчинялося, а повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне — неправдиві.
"Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", — наголосив речник МЗС.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу і навів абсурдні приклади.
А угорські спецслужби заявили, що начебто знову викрили ще двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України.
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