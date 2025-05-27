У МЗС відповіли на заяви Сіярто щодо заборони в Україні Товариствоа угорської культури Закарпаття

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре виступив з обвинуваченнями на адресу України, звинувативши Київ у нібито забороні політичної сили, яка представляє інтереси угорської меншини на Закарпатті. Ідеться про "Товариство угорської культури Закарпаття", щодо якого у медіа з'явилась інформація про можливу заборону через підозри у зв’язках з проросійськими структурами.

Угорський міністр розмістив у Facebook пост, у якому вимагає від української влади офіційних роз’яснень.

Реклама

Читайте також:

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий, відповідаючи на питання ЗМІ, зазначив, що жодних подібних дій щодо згаданого Сіярто товариства не вчинялося, а повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне — неправдиві.

"Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", — наголосив речник МЗС.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу і навів абсурдні приклади.

А угорські спецслужби заявили, що начебто знову викрили ще двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України.