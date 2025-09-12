Експерт пояснив, чому покращити стосунки з Угорщиною неможливо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Перелік із так званих "11 пунктів", які висуває Угорщина до України, вже давно виконаний, однак чинна угорська влада свідомо не налаштована на конструктивний діалог. Тим часом на Закарпатті відчувається великий тиск на дотримання мовного закону України.

Про це висловився голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Україна давно виконала перелік вимог від Угорщини

За його словами, перелік із вимог стосувався мовних, освітніх та культурних прав угорської меншини, а також представництва у місцевих органах влади на Закарпатті.

Томпа наголосив, що більшість цих положень реалізовані: угорські школи діють і навчають виключно угорською мовою, у регіонах з компактним проживанням угорців використовуються дубльовані вивіски, а місцеві органи влади часто очолюють представники угорської громади.

Водночас один із пунктів, який стосується скасування обов’язкових вимог до знання української мови для керівників шкіл та інших державних посадовців у місцях проживання угорців, Томпа назвав неприйнятним. Він підкреслив, що навіть зараз у частині шкіл Закарпаття українську вивчати фактично неможливо, оскільки класи формуються винятково з угорською мовою викладання.

Політик також згадав слова українського посла в Будапешті Федора Шандора, який визнав, що Київ фактично виконав усі 11 пунктів. Однак він застеріг: після цього угорська влада висуне нові вимоги.

"Коли його спитали про ці 11 пунктів, знаєте, що він сказав? Він сказав, що так, ми ці 11 пунктів фактично вже виконали, але після цих 11 пунктів з'явиться 27 пунктів, коли ми це виконуємо, потім з'являться ще 37 пунктів. Річ у тім, що ні Сіярто, ні сьогоднішня угорська влада, ще раз підкреслюю, не налаштована знаходити спільну мову з Україною. Поки буде Орбан при владі, ніякої співпраці не буде", — підсумував Тібор Томпа.

Нагадаємо, що у березні Віктор Орбан поскаржився лідерам інших країн ЄС на Україну. Мовляв, він вважає незаконною вимогу до нацменшин знати українську мову.

Згодом, навесні 2025 року Угорщина перенесла зустріч з Україною щодо питання нацменшин. Тоді там заявили, що Україна нібито не виконала рекомендації з 11 пунктів.

Згодом голова МЗС Угорщини звинуватив Україну у політичному тиску, проте українське представництво дипломатії відкинуло заяви.

Кілька днів тому Віктор Орбан цинічно заявив, що бажає хорошого майбутнього Україні, проте повторив кілька тез кремлівського диктатора Володимира Путіна.