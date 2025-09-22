ЄС запросив Україну на нараду щодо стіни дронів - Угорщина та Словаччина залишилися без запрошення

Віктор Орбан. Фото: depositphotos

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс скликає відеоконференцію щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС. Проте у ньому не будуть брати участь Угорщина та Словаччина.

Про це повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає "Європейська правда".

Реньє повідомив, що Угорщина і Словаччина точно не будуть присутні на початковому етапі обговорень.

Загалом у відеоконференції візьмуть участь сім держав ЄС, розташовані на сході блоку: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія. Також запрошення взяти участь надіслане й Україні.

"Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі участь братимуть лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна", — додав речник.

Зазначається, що під час зустрічі країни-члени ЄС разом з Україною обговорять спроможності та потреби щодо захисту від російських дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня на територію Польщі залетіли російські безпілотники. Проте США ще досі не впевнені, що атака була навмисною.

Раніше повідомлялося, що Україна може організувати навчання щодо збиття дронів для європейських країн. Проникнення групи російських дронів у Польщу показало, що НАТО не готові ефективно протистояти масовим нальотам дешевих безпілотників.