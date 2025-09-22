ЕС пригласил Украину на совещание по стене дронов - Венгрия и Словакия остались без приглашения

Виктор Орбан. Фото: depositphotos

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс созывает видеоконференцию по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС. Однако в нем не будут участвовать Венгрия и Словакия.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Тома Ренье, передает "Европейская правда".

Ренье сообщил, что Венгрия и Словакия точно не будут присутствовать на начальном этапе обсуждений.

Всего в видеоконференции примут участие семь государств ЕС, расположенные на востоке блока: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Также приглашение принять участие направлено и Украине.

"Мы, безусловно, не исключаем дальнейших консультаций в потенциально более широком формате. Но пока участие будут принимать только эти семь прифронтовых стран, и, конечно, Украина", — добавил спикер.

Отмечается, что во время встречи страны-члены ЕС вместе с Украиной обсудят способности и потребности по защите от российских дронов.

Напомним, в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские беспилотники. Однако США до сих пор не уверены, что атака была преднамеренной.

Ранее сообщалось, что Украина может организовать учения по сбитию дронов для европейских стран. Проникновение группы российских дронов в Польшу показало, что НАТО не готовы эффективно противостоять массовым налетам дешевых беспилотников.