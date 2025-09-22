Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрию и Словакию не пригласили на важное совещание ЕС

Венгрию и Словакию не пригласили на важное совещание ЕС

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:00
ЕС пригласил Украину на совещание по стене дронов - Венгрия и Словакия остались без приглашения
Виктор Орбан. Фото: depositphotos

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс созывает видеоконференцию по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС. Однако в нем не будут участвовать Венгрия и Словакия.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Тома Ренье, передает "Европейская правда".

Реклама
Читайте также:

Украина примет участие в совещании ЕС по "стене дронов"

Ренье сообщил, что Венгрия и Словакия точно не будут присутствовать на начальном этапе обсуждений.

Всего в видеоконференции примут участие семь государств ЕС, расположенные на востоке блока: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Также приглашение принять участие направлено и Украине.

"Мы, безусловно, не исключаем дальнейших консультаций в потенциально более широком формате. Но пока участие будут принимать только эти семь прифронтовых стран, и, конечно, Украина", — добавил спикер.

Отмечается, что во время встречи страны-члены ЕС вместе с Украиной обсудят способности и потребности по защите от российских дронов.

Напомним, в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские беспилотники. Однако США до сих пор не уверены, что атака была преднамеренной.

Ранее сообщалось, что Украина может организовать учения по сбитию дронов для европейских стран. Проникновение группы российских дронов в Польшу показало, что НАТО не готовы эффективно противостоять массовым налетам дешевых беспилотников.

Венгрия Словакия Виктор Орбан дроны ЕС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации