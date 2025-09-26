Залет дронов Венгрии в Украину - что говорит минобороны Венгрии

Петер Сийярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter

Министерство обороны Венгрии отреагировало на заявление Президента Украины Владимира Зеленского об использовании венгерских дронов в приграничных районах обеих стран. В ведомстве отметили, что озвученная информация "не соответствует действительности".

Об этом минобороны Венгрии сообщило в ответе на запрос издания Telex.

Залет дронов Венгрии в Украину

Министерство обороны Венгрии опровергло сообщение о полете беспилотника на венгерско-украинской границе, о котором ранее писали в СМИ. В ведомстве заявили, что армия обороны страны не осуществляла никаких подобных операций и не получала указаний по их проведению.

Также в Будапеште отметили, что от украинской стороны не поступало никаких сообщений о возможном инциденте, хотя стороны находятся в постоянном контакте.

"Национальные оборонные учения "Адаптивные гусары 2025" в рамках НАТО продлятся в Венгрии до середины октября. Об учениях будут постоянно информированы не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что Петер Сийярто отреагировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики.

После этого глава украинского МИД Андрей Сибига ответил Сийярто после обвинений Зеленского. Он заявил о "лицемерии и моральной деградации" венгерского правительства.