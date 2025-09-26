Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Угорщині заперечують заліт своїх дронів до України

В Угорщині заперечують заліт своїх дронів до України

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:50
Заліт дронів Угорщини в Україну - що каже міноборони Угорщини
Петер Сійярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter

Міністерство оборони Угорщини відреагувало на заяву Президента України Володимира Зеленського про використання угорських дронів у прикордонних районах обох країн. У відомстві наголосили, що озвучена інформація "не відповідає дійсності".

Про це міноборони Угорщини повідомило у відповіді на запит видання Telex.

Реклама
Читайте також:

Заліт дронів Угорщини в Україну

Міністерство оборони Угорщини спростувало повідомлення про політ безпілотника на угорсько-українському кордоні, про який раніше писали у ЗМІ. У відомстві заявили, що армія оборони країни не здійснювала жодних подібних операцій і не отримувала вказівок щодо їх проведення.

Також у Будапешті наголосили, що від української сторони не надходило жодних повідомлень про можливий інцидент, хоча сторони перебувають у постійному контакті.

"Національні оборонні навчання "Адаптивні гусари 2025" у рамках НАТО триватимуть в Угорщині до середини жовтня. Про навчання будуть постійно інформовані не лише наші союзники по НАТО, а й українська сторона", — йдеться у заяві міністерства. 

Нагадаємо, що Петер Сіярто відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники. 

Після цього голова українського МЗС Андрій Сибіга відповів Сійярто після звинувачень Зеленського. Він заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду.

Володимир Зеленський Угорщина дрони Петер Сіярто безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації