Заліт дронів Угорщини в Україну - що каже міноборони Угорщини

Петер Сійярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter

Міністерство оборони Угорщини відреагувало на заяву Президента України Володимира Зеленського про використання угорських дронів у прикордонних районах обох країн. У відомстві наголосили, що озвучена інформація "не відповідає дійсності".

Про це міноборони Угорщини повідомило у відповіді на запит видання Telex.

Реклама

Читайте також:

Заліт дронів Угорщини в Україну

Міністерство оборони Угорщини спростувало повідомлення про політ безпілотника на угорсько-українському кордоні, про який раніше писали у ЗМІ. У відомстві заявили, що армія оборони країни не здійснювала жодних подібних операцій і не отримувала вказівок щодо їх проведення.

Також у Будапешті наголосили, що від української сторони не надходило жодних повідомлень про можливий інцидент, хоча сторони перебувають у постійному контакті.

"Національні оборонні навчання "Адаптивні гусари 2025" у рамках НАТО триватимуть в Угорщині до середини жовтня. Про навчання будуть постійно інформовані не лише наші союзники по НАТО, а й українська сторона", — йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що Петер Сіярто відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники.

Після цього голова українського МЗС Андрій Сибіга відповів Сійярто після звинувачень Зеленського. Він заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду.