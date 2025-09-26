Відео
Відео

Сибіга відповів Сійярто після звинувачень Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:26
Андрій Сибіга. Фото: Facebook Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різким коментарем на адресу президента Володимира Зеленського після угорських дронів над Україною. Голова українського МЗС Андрія Сибіги прокоментував ці слова.

Про це він  повідомляє у соцмережі X у п'ятницю, 26 вересня.

Сибіга відповів Сійярто після звинувачень Зеленського - фото 1
Пост МЗС. Фото: скриншот

Сибіга звернувся до Зеленського

Очільник МЗС України заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакеї", — йдеться у дописі Сибіги.

Він додав, що жодні нападки угорських посадовців на президента України "не змінять того, що бачимо ми і всі інші".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про інциденти з безпілотниками на українсько-угорському кордоні. За його словами, ймовірно, угорські дрони здійснювали розвідку в прикордонних районах щодо промислового потенціалу.

Потім Петер Сіярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники. Він заперечив це.

Володимир Зеленський Андрій Сибіга Угорщина дрони Петер Сіярто
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
