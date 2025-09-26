Видео
Сибига ответил Сийярто после обвинений Зеленского

Сибига ответил Сийярто после обвинений Зеленского

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 21:26
Сибига ответил Сийярто после обвинений Зеленского
Андрей Сибига. Фото: Facebook Андрея Сибиги

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резким комментарием в адрес президента Владимира Зеленского после венгерских дронов над Украиной. Глава украинского МИД Андрея Сибиги прокомментировал эти слова.

Об этом он сообщает в соцсети X в пятницу, 26 сентября.

Сибига обратился к Зеленскому

Глава МИД Украины заявил о "лицемерии и моральной деградации" венгерского правительства.

"Мы начинаем видеть много вещей, Петере, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую деятельность против Украины и остальной Европы, служение Кремлю как лакеи", — говорится в заметке Сибиги.

Он добавил, что никакие нападки венгерских чиновников на президента Украины "не изменят того, что видим мы и все остальные".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об инцидентах с беспилотниками на украинско-венгерской границе. По его словам, вероятно, венгерские дроны осуществляли разведку в приграничных районах относительно промышленного потенциала.

Затем Петер Сийярто отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики. Он опроверг это.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
