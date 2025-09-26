Схема прольоту угорського дрона над Україною

Україна через проліт невідомого дрона підіймала БпЛА "Чаклун-КМ". Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт дрона. Він летів на різних висотах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дрон двічі порушив державний кордон України — деталі

Зазначається, що цей об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

"З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України", — йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі опублікували візуальні приклади фіксації зазначеного дрона.

Схема прольоту угорського дрона. Фото: Генштаб ЗСУ

Угорський дрон над Україною. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Угорщині відреагували на заяву України про проліт дронів.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що "Зеленський втрачає глузд".