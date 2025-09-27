Маршрут пролета венгерских дронов над Закарпатьем

Разведывательный дрон. Иллюстративное фото: АрмияInform

В МИД показали точный маршрут венгерских дронов-разведчиков, которые залетели в Украину. Украина ждет объяснений Венгрии.

Фото маршрута опубликовал министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в Х.

Сообщение Андрея Сибиги.

ВСУ собрали все необходимые доказательства о вторжении дронов

"Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве", — написал Сибига.

Напомним, пролет венгерских дронов над Украиной был зафиксирован два раза.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вторжение венгерских дронов, заявил об "очень опасных вещах".