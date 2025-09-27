Видео
Главная Новости дня Венгерские дроны вторглись в Украину — МИД показал точный маршрут

Венгерские дроны вторглись в Украину — МИД показал точный маршрут

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 19:58
Маршрут пролета венгерских дронов над Закарпатьем
Разведывательный дрон. Иллюстративное фото: АрмияInform

В МИД показали точный маршрут венгерских дронов-разведчиков, которые залетели в Украину. Украина ждет объяснений Венгрии.

Фото маршрута опубликовал министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в Х.

Читайте также:
Сибіга
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

ВСУ собрали все необходимые доказательства о вторжении дронов

"Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве", — написал Сибига.

Напомним, пролет венгерских дронов над Украиной был зафиксирован два раза.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вторжение венгерских дронов, заявил об "очень опасных вещах".

МИД Андрей Сибига Венгрия Закарпатье дроны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
