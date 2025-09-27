Маршрут пролета венгерских дронов над Закарпатьем

Венгерские дроны вторглись в Украину — МИД показал точный маршрут
В МИД показали точный маршрут венгерских дронов-разведчиков, которые залетели в Украину. Украина ждет объяснений Венгрии.
Фото маршрута опубликовал министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в Х.
ВСУ собрали все необходимые доказательства о вторжении дронов
"Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве", — написал Сибига.
Напомним, пролет венгерских дронов над Украиной был зафиксирован два раза.
Президент Владимир Зеленский, комментируя вторжение венгерских дронов, заявил об "очень опасных вещах".
