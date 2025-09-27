Заявление Зеленского о венгерских дронах

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Венгрия делает очень опасные вещи, запуская свои дроны на территорию Украины. Прежде всего они опасны для Венгрии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Венгерские дроны изучают украинские объекты

"Это очень важно, что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", — заявил он.

Напомним, что в Генштабе ВСУ показали маршрут венгерского дрона над Украиной.

Сама же Венгрия отрицает, что это ее дрон. А глава МИД страны Петер Сийярто вообще заявил, что "Зеленский теряет рассудок".