Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский предупредил, что Венгрия делает очень опасные вещи

Зеленский предупредил, что Венгрия делает очень опасные вещи

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 16:13
Заявление Зеленского о венгерских дронах
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Венгрия делает очень опасные вещи, запуская свои дроны на территорию Украины. Прежде всего они опасны для Венгрии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Реклама
Читайте также:

Венгерские дроны изучают украинские объекты

"Это очень важно, что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", — заявил он.

Напомним, что в Генштабе ВСУ показали маршрут венгерского дрона над Украиной.

Сама же Венгрия отрицает, что это ее дрон. А глава МИД страны Петер Сийярто вообще заявил, что "Зеленский теряет рассудок".

Владимир Зеленский Венгрия Украина дроны война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации