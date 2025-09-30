Видео
Главная Новости дня На войну нужно смотреть с точки зрения украинцев, — Келлог

На войну нужно смотреть с точки зрения украинцев, — Келлог

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:53
Война в Украине — Кэллог сделал заявление о перемирии
Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Getty Images

Специальный представитель президент США Кит Келлог заявил, что конечной целью для всех партнеров должно быть окончание войны в Украине. Сейчас важно давить на россиян.

Об этом Кит Келлог сообщил на Варшавском форуме по безопасности 30 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Как закончить войну в Украине

Келлог подчеркнул, что всему миру стоит обратить внимание на сохранение суверенитета Украины, на прекращение войны и убийства.

"Надо смотреть на это с точки зрения украинцев и того, как они хотят остановить эту войну", — сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, надо достичь перемирия или мира, а сейчас стоит давить на россиян, чтобы Путин принял решение. Также он отметил несокрушимость и мужество украинцев.

"Война в Украине гораздо масштабнее и длиннее, чем многие предполагали в начале. Ее сложность, человеческие потери и продолжительность напоминают события, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны. Остановка войны — прежде всего гуманитарный приоритет", — подчеркнул Кит Келлог.

Политик также напомнил, что Украина отбила попытки захватить ключевые города: Киев, Харьков, Одессу, но, к сожалению, часть территорий остается оккупированной — в частности Крым и значительные части Донбасса и юга.

Напомним, ранее Келлог сообщил, что война в Украине превысила миллион потерь обеих сторон. Это крупнейший сухопутный конфликт в Европе после Второй мировой.

Кроме того, он объяснил, какую позицию занимает Трамп в войне в Украине. По его словам, президент хочет быть посредником.

США перемирие война в Украине Россия Кит Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
