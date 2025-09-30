Белавіа — чому США зняли санкції з білоруського авіаперевізника

Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Нещодавно США зняли санкції з білоруського авіаперевізника "Белавіа". Америка закликала Білорусь користуватися легальними запчастинами та ремонтувати літаки.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чому США зняли санкції з білоруського "Белавіа"

Келлог розповів, що під час зустрічі з Лукашенком, на якій був і представник президента США Джон Коул, Америка передала Білорусі простий меседж: ремонтуйте літаки й користуйтеся легальними запчастинами — і це зніме підстави для санкцій.

"Але це стосується лише законного використання авіатехніки. Якщо літаки застосовують для незаконних операцій (наприклад, масових перевезень мігрантів із подальшим порушенням кордону чи інших протиправних дій), жодних послаблень не буде", — наголосив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, раніше Келлог назвав головну мету контактів з Мінськом. Вони були необхідні для налагодження контактів з очільником Кремля.

Крім того, спецпредставник пояснив, яку позицію займає Трамп у війні в Україні. Він прагне виступати посередником.