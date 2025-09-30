Видео
Келлог объяснил, почему сняли санкции с белорусской "Белавиа"

Келлог объяснил, почему сняли санкции с белорусской "Белавиа"

Дата публикации 30 сентября 2025 12:49
Белавиа — почему США сняли санкции с белорусского авиаперевозчика
Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Getty Images

Недавно США сняли санкции с белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Америка призвала Беларусь пользоваться легальными запчастями и ремонтировать самолеты.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему США сняли санкции с белорусского "Белавиа"

Келлог рассказал, что во время встречи с Лукашенко, на которой был и представитель президента США Джон Коул, Америка передала Беларуси простой месседж: ремонтируйте самолеты и пользуйтесь легальными запчастями — и это снимет основания для санкций.

"Но это касается только законного использования авиатехники. Если самолеты применяются для незаконных операций (например, массовых перевозок мигрантов с последующим нарушением границы или других противоправных действий), никаких послаблений не будет", — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Напомним, ранее Келлог назвал главную цель контактов с Минском. Они были необходимы для налаживания контактов с главой Кремля.

Кроме того, спецпредставитель объяснил, какую позицию занимает Трамп в войне в Украине. Он стремится выступать посредником.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
