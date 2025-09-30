Кот Келлог. Фото: Los Angeles Times

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Россия не имеет никаких возможностей для победы над НАТО. Он подчеркнул, что после трех лет войны против Украины Москва потеряла значительную часть военных ресурсов и не способна противостоять западным армиям.

Об этом Журналистка Галина Остаповец рассказала в эфире Новини.LIVE во вторник, 30 сентября.

Кэллог о перспективах России

Кэллог отметил, что российский диктатор Владимир Путин исчерпал значительную часть своих сил в Украине, и именно поэтому идея победы над Западом является нереальной. Он привел конкретный пример соотношения авиационных сил, сравнив количество современных самолетов НАТО и РФ. Американский чиновник подчеркнул, что технологическое и численное преимущество Запада является очевидным.

"Они не способны победить после трех лет потерь. Приведу один военный пример. <...> И я просто, ч**т побери, подсчитал истребители F-35 у европейцев. Я взял только шесть стран. Я насчитал четыреста F-35 пятого поколения, лучших истребителей, а россияне могут выставить только сто", — подчеркнул Кэллог.

Кэллог также акцентировал, что ключ к завершению войны остается у Кремля. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию относительно возможных переговоров. По словам спецпредставителя, Москва должна понять, что инициатива зависит от нее.

"Теперь расчеты на стороне Путина. Трамп четко высказался относительно переговоров, и я отдаю ему должное за это. <...> Но, как он сказал, для танго нужны двое", — добавил Келлог.

Напомним, что специальный представитель президента США Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности 30 сентября заявил, что конечной целью для всех партнеров должно быть завершение войны в Украине, а сейчас важно усиливать давление на Россию.

Ранее мы также информировали, что Кит Келлог на том же форуме 30 сентября сообщил о снятии санкций США с белорусского авиаперевозчика "Белавиа".