Третья мировая война — Кремль обсуждает нападение на НАТО

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: REUTERS

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что в Кремле обсуждают нападение на НАТО. Соответствующие доказательства имеет немецкая разведка.

Об этом Андрюс Кубилюс сообщил в интервью польской газете Wyborcza.

Реклама

Читайте также:

Россия готовит нападение на НАТО?

По словам Кубилюса, немецкая разведка утверждает, что имеет соответствующие доказательства обсуждений России о нападении на НАТО. В то же время неизвестно, действительно ли российское руководство готовится к нападению, или ограничивается только обсуждениями.

Еврокомиссар добавил, что хотя российская армия и застряла в Украине, она способна открыть новый фронт — мол, россияне смогли адаптироваться к новому способу ведения боевых действий и, несмотря на гигантские потери, способны производить оружие, боеприпасы и военную технику в больших масштабах.

Напомним, ранее французский генерал призвал готовиться к войне. По его словам, Франция увеличивает расходы на армию и готовит операторов дронов.

В то же время Кит Келлог заявлял, что Путин не способен победить НАТО. По его мнению, из-за потерь в Украине, Россия не способна противостоять западным армиям.