Лавров сделал заявление относительно российских дронов в странах НАТО

Неизвестные БпЛА в воздушном пространстве НАТО якобы не принадлежат России. А страны НАТО серьезно пожалеют, если собьют объект в воздушном пространстве РФ.

Такие заявления сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН в субботу, 27 сентября.

Главные заявления Лаврова

"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном, то я думаю, люди очень пожалеют, если они пойдут на такое грубое нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета", — заявил он.

Также глава российского МИД заявил, что Россия якобы не планирует нападать на страны НАТО и ЕС. А то, что кто-то рассчитывает на возвращение Украины к границам 2022 года, — это полная политическая слепота.

Другие заявления Лаврова:

НАТО угрожает не только РФ и Китаю, Альянс пытается взять в военное кольцо Евразию;

РФ заявила о готовности к переговорам для устранения первопричин конфликта в Украине;

любая агрессия против России получит решительный отпор, у НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом;

Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит в нынешней американской администрации стремление к развитию прагматического взаимодействия между странами.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны залетели в Польшу. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в сторону Польши летели 92 дрона. Также неизвестные объекты зафиксировали над еще тремя странами ЕС.

Нардеп от "Слуги народа" объяснила, почему НАТО не сбивает эти дроны.