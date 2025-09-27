Видео
Главная Новости дня Лавров взялся угрожать странам НАТО — чем пугает

Лавров взялся угрожать странам НАТО — чем пугает

Дата публикации 27 сентября 2025 21:19
Лавров сделал заявление относительно российских дронов в странах НАТО
Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Неизвестные БпЛА в воздушном пространстве НАТО якобы не принадлежат России. А страны НАТО серьезно пожалеют, если собьют объект в воздушном пространстве РФ.

Такие заявления сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН в субботу, 27 сентября.

Главные заявления Лаврова

"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном, то я думаю, люди очень пожалеют, если они пойдут на такое грубое нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета", — заявил он.

Также глава российского МИД заявил, что Россия якобы не планирует нападать на страны НАТО и ЕС. А то, что кто-то рассчитывает на возвращение Украины к границам 2022 года, — это полная политическая слепота.

Другие заявления Лаврова:

  • НАТО угрожает не только РФ и Китаю, Альянс пытается взять в военное кольцо Евразию;
  • РФ заявила о готовности к переговорам для устранения первопричин конфликта в Украине;
  • любая агрессия против России получит решительный отпор, у НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом;
  • Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит в нынешней американской администрации стремление к развитию прагматического взаимодействия между странами.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны залетели в Польшу. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в сторону Польши летели 92 дрона. Также неизвестные объекты зафиксировали над еще тремя странами ЕС.

Нардеп от "Слуги народа" объяснила, почему НАТО не сбивает эти дроны.

НАТО Сергей Лавров дроны ЕС Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
