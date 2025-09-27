Атака дронов на Польшу 10 сентября - Россия запустила в сторону Польши 92 дрона

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В ночь на 10 сентября Россия запустила в сторону Польши 92 дрона. Большую часть из них сбила Украина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Сколько дронов залетело на территорию Польши

Президент заявил, что из этих 92 БпЛА на территорию Польши залетело лишь 19.

"Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело девяносто два. Мы все сбили, девятнадцать, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне", — заявил он.

Отмечается, что Украина проводит консультации по подобным инцидентам странам ЕС. Их представители будут учиться в Украине.

"Пока не буду называть все, хотя некоторые детали были публичными. Мы направили сигналы ряду партнеров и планируем отправить консультативные группы для обучения наших подразделений противодействию этим шагам. Некоторые представители стран приедут в Украину для практического обучения", — добавил Зеленский.

Напомним, что неизвестные дроны также зафиксировали над еще тремя странами ЕС. Из-за этого страны закрывали аэропорты.

