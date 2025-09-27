Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ запустила в сторону Польши 92 дрона — Зеленский об атаке

РФ запустила в сторону Польши 92 дрона — Зеленский об атаке

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 16:47
Атака дронов на Польшу 10 сентября - Россия запустила в сторону Польши 92 дрона
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В ночь на 10 сентября Россия запустила в сторону Польши 92 дрона. Большую часть из них сбила Украина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Реклама
Читайте также:

Сколько дронов залетело на территорию Польши

Президент заявил, что из этих 92 БпЛА на территорию Польши залетело лишь 19.

"Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело девяносто два. Мы все сбили, девятнадцать, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне", — заявил он.

Отмечается, что Украина проводит консультации по подобным инцидентам странам ЕС. Их представители будут учиться в Украине.

"Пока не буду называть все, хотя некоторые детали были публичными. Мы направили сигналы ряду партнеров и планируем отправить консультативные группы для обучения наших подразделений противодействию этим шагам. Некоторые представители стран приедут в Украину для практического обучения", — добавил Зеленский.

Напомним, что неизвестные дроны также зафиксировали над еще тремя странами ЕС. Из-за этого страны закрывали аэропорты.

Нардеп от "Слуги народа" объяснила, почему НАТО не сбивает эти дроны.

Владимир Зеленский Польша россияне дроны война в Украине Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации