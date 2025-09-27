Над Литвой, Швецией и Финляндией летали неизвестные дроны — что происходит

Дрон. Фото иллюстративное: Getty Images

Над несколькими странами Европы продолжают фиксировать неизвестные дроны. Вследствие этого останавливают работу аэропортов. Кроме того, люди активно обращаются к правоохранителям.

Дроны над Литвой

По информации LRT, в Литве дважды останавливали работу Вильнюсского аэропорта. Представительница компании Раса Петраускайте сообщила, что воздушное пространство закрывали на 30 минут.

"Возможно, были зафиксированы дроны, поэтому воздушное пространство было временно закрыто, и один самолет задержался с вылетом", — рассказала она.

Известно, что откладывался вылет самолета LOT Polish Airlines. По информации правоохранителей Вильнюсского округа, беспилотник был зафиксирован над улицей Гелуну, однако сотрудники, прибывшие на место происшествия, ничего не обнаружили.

Петраускайте отметила, что это уже второй инцидент за день.

Что происходит в Швеции

Кроме того, SVT сообщает, что в ночь на 26 сентября в Швеции летали два дрона с мигающим светом. Пролет произошел над архипелагом Карлскруна, где расположена главная база Военно-морских сил.

А люди с островов Стуркьо и Тюркьо обратились к правоохранителям, которые смогли зафиксировать только один беспилотник.

Дежурный следователь Маттиас Лундгрен сообщил, что речь идет о большом дроне, который похож на тот, что ранее замечали над Данией.

А оперативный центр подтвердил информацию о как минимум двух БпЛА. Правоохранители открыли производство.

В то же время ни одного дрона пока не удалось изъять, также нет подозреваемых.

Неизвестные дроны долетели до Финляндии

Издание Yle пишет, что дрон летал над гидроэлектростанцией Валаяскоски. Инцидент произошел в минувшие выходные, однако об этом сообщили только сейчас.

В Рованиеми прохожий заметил беспилотник и сообщил об этом в полицию. В правоохранительных органах подтвердили факт, однако воздержались от деталей.

Как сообщил руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кютелахти, на объектах действует система видеонаблюдения, однако она не зафиксировала человека, который управлял дроном.

Напомним, 26 сентября над Германией летали неизвестные дроны. В стране решили усилить защиту.

Кроме того, 25 сентября в Дании третий день подряд закрывали аэропорт из-за фиксации беспилотников.