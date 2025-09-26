Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Над Германией заметили дроны — усиливают меры безопасности

Над Германией заметили дроны — усиливают меры безопасности

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 20:18
Неизвестные БпЛА над Германией — полицейские усиливают меры безопасности
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: ГУ Нацполиции в Запорожской области

В ночь на пятницу, 26 сентября, над Шлезвиг-Гольштейном, который расположен на севере Германии, зафиксировали неизвестные БпЛА. Правоохранители усиливают защиту от беспилотников.

Об этом сообщило NDR.

Реклама
Читайте также:

Что известно о дронах над Германией

Место, где заметили дроны, на карте
Место, где заметили дроны, на карте

Министр внутренних дел Германии Сабине Зюттерлин-Ваак отметила, что продолжается расследование по подозрению в шпионаже. Сколько дронов видели и где именно их обнаружили, чиновница не уточнила. По ее словам, ситуация с безопасностью остается стабильной, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Представитель фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внутренней безопасности Никлас Дюрбрук заявил, что обеспокоен новостью о появлении неизвестных дронов в немецком воздушном пространстве.

"Северные немецкие земли вместе с федеральным правительством и при необходимости в координации с нашими датскими соседями должны быть в состоянии как можно быстрее эффективно реагировать на такие действия", — подчеркнул представитель социал-демократов.

Напомним, поздно вечером 25 сентября в Дании закрыли аэропорт "Ольборг". Причиной стала фиксация неизвестных дронов.

Также мы сообщали о закрытии аэропорта в Копенгагене 23 сентября. Над аэропортом заметили неизвестные беспилотники. Рейсы задержались на четыре часа.

Германия полиция дроны беспилотник БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации