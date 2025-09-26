Неизвестные БпЛА над Германией — полицейские усиливают меры безопасности

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: ГУ Нацполиции в Запорожской области

В ночь на пятницу, 26 сентября, над Шлезвиг-Гольштейном, который расположен на севере Германии, зафиксировали неизвестные БпЛА. Правоохранители усиливают защиту от беспилотников.

Об этом сообщило NDR.

Что известно о дронах над Германией

Место, где заметили дроны, на карте

Министр внутренних дел Германии Сабине Зюттерлин-Ваак отметила, что продолжается расследование по подозрению в шпионаже. Сколько дронов видели и где именно их обнаружили, чиновница не уточнила. По ее словам, ситуация с безопасностью остается стабильной, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Представитель фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внутренней безопасности Никлас Дюрбрук заявил, что обеспокоен новостью о появлении неизвестных дронов в немецком воздушном пространстве.

"Северные немецкие земли вместе с федеральным правительством и при необходимости в координации с нашими датскими соседями должны быть в состоянии как можно быстрее эффективно реагировать на такие действия", — подчеркнул представитель социал-демократов.

Напомним, поздно вечером 25 сентября в Дании закрыли аэропорт "Ольборг". Причиной стала фиксация неизвестных дронов.

Также мы сообщали о закрытии аэропорта в Копенгагене 23 сентября. Над аэропортом заметили неизвестные беспилотники. Рейсы задержались на четыре часа.