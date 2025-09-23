Видео
Главная Новости дня В Дании закрывали аэропорт из-за дронов — задержали 50 рейсов

В Дании закрывали аэропорт из-за дронов — задержали 50 рейсов

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 04:24
Аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за неизвестных больших дронов
Полиция Дании в аэропорту Копенгагена. Фото: Reuters

Аэропорт Копенгагена, самый загруженный в скандинавском регионе, только сейчас открылся после четырех часов задержки рейсов. Причиной стала фиксация нескольких "больших дронов" над территорией аэродрома.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Что известно об инциденте с дронами в Копенгагене

Полиция сообщила в понедельник, что в этом районе было замечено "два или три больших дрона", что привело к закрытию всего движения транспорта в крупнейшем аэропорту Дании в Копенгагене.

По данным службы отслеживания полетов FlightRadar, аэропорт прекратил работу поздно вечером в понедельник. Около 50 рейсов были перенаправлены в запасные аэропорты.

Представитель аэропорта заявил, что полиция работает над идентификацией дронов, но отказался предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на расследование, которое сейчас продолжается.

Напомним, из-за нарушения воздушного пространства Эстонии военными самолетами РФ эта страна сегодня, 23 сентября, собирает заседание Североатлантического совета НАТО.

Тем временем британские истребители начали патрулирование неба над Польшей. Это происходит в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после недавних атак со стороны России.

аэропорты Дания дроны инцидент Копенгаген БпЛА
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
