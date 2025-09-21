Британия отправила свои истребители Typhoon защищать Польшу от атак РФ

Истребители Eurofighter Typhoon. Фото:

Британские истребители Eurofighter Typhoon начали патрулирование неба над Польшей. Это происходит в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после недавних атак со стороны России.

Об этом сообщает Reuters.

Британские самолеты Typhoon защищают Польшу — что известно

В частности, в пятницу, 19 сентября, вечером два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании вылетели с военной базы на востоке Англии. Они патрулировали польское небо, чтобы отразить возможные угрозы со стороны России, включая БпЛА. Оба самолета успешно вернулись в Великобританию рано утром субботы, 20 сентября.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал эту операцию "четким сигналом для Москвы".

Британское правительство также подчеркнуло, что миссия стала ответом на "самое существенное нарушение" воздушного пространства НАТО со стороны президента России Владимира Путина с начала его незаконной полномасштабной войны в Украине.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что это была преднамеренная атака.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина, Польша и Румыния должны принять совместное решение относительно сбивания российских дронов. То есть Украина будет сбивать дроны, которые летят на Польшу и Румынию. А Польша и Румыния будут сбивать БпЛА, которые летят на западную часть Украины.