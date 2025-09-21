Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАТО взялось защищать Польшу от атак РФ — каким способом

НАТО взялось защищать Польшу от атак РФ — каким способом

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 16:07
Британия отправила свои истребители Typhoon защищать Польшу от атак РФ
Истребители Eurofighter Typhoon. Фото:

Британские истребители Eurofighter Typhoon начали патрулирование неба над Польшей. Это происходит в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после недавних атак со стороны России.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Британские самолеты Typhoon защищают Польшу — что известно

В частности, в пятницу, 19 сентября, вечером два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании вылетели с военной базы на востоке Англии. Они патрулировали польское небо, чтобы отразить возможные угрозы со стороны России, включая БпЛА. Оба самолета успешно вернулись в Великобританию рано утром субботы, 20 сентября.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал эту операцию "четким сигналом для Москвы".

Британское правительство также подчеркнуло, что миссия стала ответом на "самое существенное нарушение" воздушного пространства НАТО со стороны президента России Владимира Путина с начала его незаконной полномасштабной войны в Украине.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что это была преднамеренная атака.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина, Польша и Румыния должны принять совместное решение относительно сбивания российских дронов. То есть Украина будет сбивать дроны, которые летят на Польшу и Румынию. А Польша и Румыния будут сбивать БпЛА, которые летят на западную часть Украины.

Польша НАТО самолет Великобритания истребитель война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации