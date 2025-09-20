Атака Шахедов на Румынию и Польшу - Зеленский сделал заявление о совместной работе ПВО

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина, Польша и Румыния должны принять совместное решение относительно сбивания российских дронов. ПВО соседних государств может защищать от атак западную часть Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

Заявление Зеленского

Глава государства подчеркнул, что такое решение было бы справедливым.

"Не только то, чтобы дрон не падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И также Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас. Можно взять только регионы западной части нашего государства — где есть возможности у Польши", — заявил он.

Зеленский добавил, что из соседних государств, в вопросе сбивания дронов Украина больше не рассчитывает ни на кого, кроме Польши и Румынии.

