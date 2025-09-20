Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Главная Новости дня Атака дронов — Зеленский сделал заявление о ПВО Польши и Румынии

Атака дронов — Зеленский сделал заявление о ПВО Польши и Румынии

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:31
Атака Шахедов на Румынию и Польшу - Зеленский сделал заявление о совместной работе ПВО
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина, Польша и Румыния должны принять совместное решение относительно сбивания российских дронов. ПВО соседних государств может защищать от атак западную часть Украины.

Читайте также:

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

Заявление Зеленского

Глава государства подчеркнул, что такое решение было бы справедливым.

"Не только то, чтобы дрон не падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И также Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас. Можно взять только регионы западной части нашего государства — где есть возможности у Польши", — заявил он.

Зеленский добавил, что из соседних государств, в вопросе сбивания дронов Украина больше не рассчитывает ни на кого, кроме Польши и Румынии.

Напомним, что Польша взялась срочно готовить бомбоубежища после атак российских дронов.

Также мы писали, что поляки начали искать недвижимость за рубежом.

Владимир Зеленский Польша Румыния ПВО война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
