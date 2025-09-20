Атака Шахедов на Румынию и Польшу - Зеленский сделал заявление о совместной работе ПВО

Атака дронов — Зеленский сделал заявление о ПВО Польши и Румынии
Украина, Польша и Румыния должны принять совместное решение относительно сбивания российских дронов. ПВО соседних государств может защищать от атак западную часть Украины.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.
Заявление Зеленского
Глава государства подчеркнул, что такое решение было бы справедливым.
"Не только то, чтобы дрон не падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И также Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас. Можно взять только регионы западной части нашего государства — где есть возможности у Польши", — заявил он.
Зеленский добавил, что из соседних государств, в вопросе сбивания дронов Украина больше не рассчитывает ни на кого, кроме Польши и Румынии.
