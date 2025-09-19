Польша проверит все бомбоубежища, особенно ближе к границам с Украиной

В Польше срочно взялись за бомбоубежища — с чем это связано
В Польше государственные службы проводят масштабные инспекции бомбоубежищ с целью оценки их пригодности как мест временного укрытия для населения. Это связано с падением российских дронов на территорию республики.
О проверках сообщает RMF24.
Как будут проверять польские укрытия
Радио информирует, что государственная пожарная служба (PSP) совместно с уездными инспекторами строительного надзора будут проверять здания, которые потенциально могут быть использованы в качестве укрытия. Сейчас проведено более двух тысяч таких проверок, выданы соответствующие технические заключения.
Более тысячи объектов соответствуют требованиям Министерства внутренних дел и могут служить убежищами в случае чрезвычайных ситуаций.
Объекты защиты делятся на два типа: временные укрытия и защитные сооружения (хранилища и укрытия). Они играют важную роль в обеспечении безопасности граждан как в городах, так и в селах.
Согласно программе защиты населения и гражданской обороны (OLiOC) на 2025-2026 годы, почти пять миллиардов злотых будут направлены местным властям. Эти средства будут использованы на ремонт и модернизацию имеющихся хранилищ, строительство новых объектов и развитие систем оповещения и связи.
Приоритет будет предоставлен регионам программы "Восточный щит", однако поддержка также будет оказана городам с повышенным уровнем угрозы.
Согласно новому закону, местные власти должны определять здания, которые могут быть переоборудованы в защитные сооружения, включая подвалы и новые сооружения. Владельцы и руководители этих объектов могут получать дотации на обустройство укрытий, покрывающие до 100% расходов.
Программа предусматривает ремонт убежищ под школами, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ученики и персонал могли найти защиту.
Напомним, министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что вторжение дронов РФ в воздушное пространство Польши не было случайностью. Это целенаправленная операция Кремля.
Ранее мы также информировали, что российские беспилотники в Польше рассматриваются как вызов безопасности НАТО. Андрей Сибига заявил, что этот инцидент может означать переход Кремля к новой фазе агрессии.
Читайте Новини.LIVE!