Главная Новости дня В Польше срочно взялись за бомбоубежища — с чем это связано

В Польше срочно взялись за бомбоубежища — с чем это связано

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 00:01
Польша проверит все бомбоубежища, особенно ближе к границам с Украиной
Бункер под административным центром комбината в Кракове. Иллюстративное фото: wyborcza.pl

В Польше государственные службы проводят масштабные инспекции бомбоубежищ с целью оценки их пригодности как мест временного укрытия для населения. Это связано с падением российских дронов на территорию республики.

О проверках сообщает RMF24.

Читайте также:

Как будут проверять польские укрытия

Радио информирует, что государственная пожарная служба (PSP) совместно с уездными инспекторами строительного надзора будут проверять здания, которые потенциально могут быть использованы в качестве укрытия. Сейчас проведено более двух тысяч таких проверок, выданы соответствующие технические заключения.

Более тысячи объектов соответствуют требованиям Министерства внутренних дел и могут служить убежищами в случае чрезвычайных ситуаций.

Объекты защиты делятся на два типа: временные укрытия и защитные сооружения (хранилища и укрытия). Они играют важную роль в обеспечении безопасности граждан как в городах, так и в селах.

Согласно программе защиты населения и гражданской обороны (OLiOC) на 2025-2026 годы, почти пять миллиардов злотых будут направлены местным властям. Эти средства будут использованы на ремонт и модернизацию имеющихся хранилищ, строительство новых объектов и развитие систем оповещения и связи.

Приоритет будет предоставлен регионам программы "Восточный щит", однако поддержка также будет оказана городам с повышенным уровнем угрозы.

Согласно новому закону, местные власти должны определять здания, которые могут быть переоборудованы в защитные сооружения, включая подвалы и новые сооружения. Владельцы и руководители этих объектов могут получать дотации на обустройство укрытий, покрывающие до 100% расходов.

Программа предусматривает ремонт убежищ под школами, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ученики и персонал могли найти защиту.

Напомним, министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что вторжение дронов РФ в воздушное пространство Польши не было случайностью. Это целенаправленная операция Кремля.

Ранее мы также информировали, что российские беспилотники в Польше рассматриваются как вызов безопасности НАТО. Андрей Сибига заявил, что этот инцидент может означать переход Кремля к новой фазе агрессии.

Польша бомбоубежище дроны война в Украине укрытия беспилотник
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
