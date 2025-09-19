Польща перевірить всі бомбосховища, особливо ближче до кордонів з Україною

Бункер під адміністративним центром комбінату в Кракові. Ілюстративне фото: wyborcza.pl

В Польщі державні служби проводять масштабні інспекції бомбосховищ з метою оцінки їхньої придатності як місць тимчасового укриття для населення. Це пов'язано з падінням російських дронів на територію республіки.

Про перевірки повідомляє RMF24.

Як будуть перевіряти польські укриття

Радіо інформує, що державна пожежна служба (PSP) спільно з повітовими інспекторами будівельного нагляду перевірятимуть будівлі, які потенційно можуть бути використані як укриття. Наразі проведено понад дві тисячі таких перевірок, видано відповідні технічні висновки.

Понад тисяча об'єктів відповідають вимогам Міністерства внутрішніх справ і можуть служити притулками в разі надзвичайних ситуацій.

Об'єкти захисту поділяються на два типи: тимчасові укриття та захисні споруди (сховища та укриття). Вони відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки громадян як в містах, так і в селах.

Згідно з програмою захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) на 2025-2026 роки, майже п'ять мільярдів злотих будуть спрямовані місцевій владі. Ці кошти будуть використані на ремонт і модернізацію наявних сховищ, будівництво нових об'єктів та розвиток систем оповіщення та зв'язку.

Пріоритет буде надано регіонам програми "Східний щит", однак підтримка також буде надана містам з підвищеним рівнем загрози.

Відповідно до нового закону, місцева влада має визначати будівлі, які можуть бути переобладнані на захисні споруди, включаючи підвали та нові споруди. Власники та керівники цих об'єктів можуть отримувати дотації на облаштування укриттів, що покривають до 100% витрат.

Програма передбачає ремонт сховищ під школами, щоб у разі надзвичайної ситуації учні та персонал могли знайти захист.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі не було випадковістю. Це цілеспрямована операція Кремля.

Раніше ми також інформували, що російські безпілотники у Польщі розглядаються як виклик безпеці НАТО. Андрій Сибіга заявив, що цей інцидент може означати перехід Кремля до нової фази агресії.