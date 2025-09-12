Російські дрони атакували Польщу — знайдено уламки 17 БпЛА

Російський дрон впав у Польщі. Фото: Reuters

Польські служби виявили залишки ще одного російського дрона. Загалом вже вдалося виявити 17 БпЛА, які в ніч на 10 вересня вторглися в повітряний простір країни

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на дані місцевих органів.

У Польщі знайшли уламки 17-го дрону з РФ

Нові уламки знайшли у селі Пшимярки Білгорайського повіту Люблінського воєводства.

Раніше залишки безпілотників були зафіксовані у низці регіонів країни:

Люблінське воєводство: Чоснувка, Чесники, Вирки, Кшивоверба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоче-Колонія, Вигалев, Бичавка Тшеча;

Лодзьке воєводство: Мнішек;

Вармінсько-Мазурське воєводство: Олесно;

Мазовецьке воєводство: між Раб’янами та Северином, у Новому Місті над Піліцою;

Сьвєнтокшиське воєводство: Чижев, Соботка, Смиків.

За попередніми даними, вторгнення безпілотників не призвело до жертв серед населення, проте уряд Польщі підкреслює, що розглядає ці інциденти як серйозне порушення безпеки та вимагає рішучої міжнародної реакції.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня 19 російських дронів залетіли на територію Польщі. Внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок та автомобіль в одному з населених пунктів.

Крім того, у Польщі також зафіксували падіння уламків російської ракети.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання Ради безпеки заявив, що відповідальність за дронову атаку має нести тільки Росія, а не Україна.