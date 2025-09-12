Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі знайшли уламки ще одного російського дрона

У Польщі знайшли уламки ще одного російського дрона

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:30
Російські дрони атакували Польщу — знайдено уламки 17 БпЛА
Російський дрон впав у Польщі. Фото: Reuters

Польські служби виявили залишки ще одного російського дрона. Загалом вже вдалося виявити 17 БпЛА, які в ніч на 10 вересня вторглися в повітряний простір країни

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на дані місцевих органів.

Реклама
Читайте також:

У Польщі знайшли уламки 17-го дрону з РФ

Нові уламки знайшли у селі Пшимярки Білгорайського повіту Люблінського воєводства.

Раніше залишки безпілотників були зафіксовані у низці регіонів країни:

  • Люблінське воєводство: Чоснувка, Чесники, Вирки, Кшивоверба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоче-Колонія, Вигалев, Бичавка Тшеча;
  • Лодзьке воєводство: Мнішек;
  • Вармінсько-Мазурське воєводство: Олесно;
  • Мазовецьке воєводство: між Раб’янами та Северином, у Новому Місті над Піліцою;
  • Сьвєнтокшиське воєводство: Чижев, Соботка, Смиків.

За попередніми даними, вторгнення безпілотників не призвело до жертв серед населення, проте уряд Польщі підкреслює, що розглядає ці інциденти як серйозне порушення безпеки та вимагає рішучої міжнародної реакції.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня 19 російських дронів залетіли на територію Польщі. Внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок та автомобіль в одному з населених пунктів.

Крім того, у Польщі також зафіксували падіння уламків російської ракети.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання Ради безпеки заявив, що відповідальність за дронову атаку має нести тільки Росія, а не Україна.

Польща дрони війна атака БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації