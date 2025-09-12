Російські дрони атакували Польщу — знайдено уламки 17 БпЛА

У Польщі знайшли уламки ще одного російського дрона
Польські служби виявили залишки ще одного російського дрона. Загалом вже вдалося виявити 17 БпЛА, які в ніч на 10 вересня вторглися в повітряний простір країни
Про це повідомляє RMF FM із посиланням на дані місцевих органів.
У Польщі знайшли уламки 17-го дрону з РФ
Нові уламки знайшли у селі Пшимярки Білгорайського повіту Люблінського воєводства.
Раніше залишки безпілотників були зафіксовані у низці регіонів країни:
- Люблінське воєводство: Чоснувка, Чесники, Вирки, Кшивоверба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоче-Колонія, Вигалев, Бичавка Тшеча;
- Лодзьке воєводство: Мнішек;
- Вармінсько-Мазурське воєводство: Олесно;
- Мазовецьке воєводство: між Раб’янами та Северином, у Новому Місті над Піліцою;
- Сьвєнтокшиське воєводство: Чижев, Соботка, Смиків.
За попередніми даними, вторгнення безпілотників не призвело до жертв серед населення, проте уряд Польщі підкреслює, що розглядає ці інциденти як серйозне порушення безпеки та вимагає рішучої міжнародної реакції.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня 19 російських дронів залетіли на територію Польщі. Внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок та автомобіль в одному з населених пунктів.
Крім того, у Польщі також зафіксували падіння уламків російської ракети.
Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання Ради безпеки заявив, що відповідальність за дронову атаку має нести тільки Росія, а не Україна.
