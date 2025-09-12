Відео
Туск різко відповів на чутки про вину України у дроновій атаці

Туск різко відповів на чутки про вину України у дроновій атаці

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:33
Туск відкинув звинувачення України у причетності до атаки на Польщу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Stanczak via REUTERS

У Польщі відбулося перше засідання Ради національної безпеки під головуванням президента Кароля Навроцького. Його скликали після атаки Польщі російськими безпілотниками в ніч з 10 на 11 вересня.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також:

У Польщі відкидають будь-які звинувачення України і вважають причетною виключно Росію

Під час засідання було наголошено, що саме Росія здійснила вторгнення у польський повітряний простір. Голова Бюро національної безпеки Славомир Ценцкевич окремо підкреслив, що було виправлено низку неправдивих повідомлень, які поширювалися в польському інформаційному просторі, про нібито причетність України.

Подібну позицію озвучив і прем’єр-міністр Дональд Туск.

"Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за нападом стоїть Україна, бо відповідальність лежить на Російській Федерації", — сказав польський прем'єр.

Окремо Дональд Туск нагадав, що Польща як член НАТО діє виважено і стримано, але водночас готова "адекватно" реагувати на будь-яку агресію. Саме так, за його словами, відбулося і під час атаки в ніч на 10 вересня.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також виступив проти звинувачення України у дроновому інциденті. 

Президент США Дональд Трамп назвав атаку дронів на Польщу помилковою, на що негативно відреагував глава польської дипломатії

Тим часом у НАТО заявили, що не вважають наліт дронів на Польщу актом атаки

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росія скерувала дрони на Польщу, та додав, що країна поділиться досвідом збиття дронів за потреби.

Польща фейки Україна пропаганда дрони Росія Дональд Туск
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
