Головна Новини дня Сікорський різко заперечив заяву Трампа про дрони

Сікорський різко заперечив заяву Трампа про дрони

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 10:54
Польща відреагувала на слова Трампа про інцидент із дронами
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: ERA/ERDEM SAHIN

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на слова президента США Дональда Трампа. Раніше глава Білого дому США заявляв, що інцидент з російськими дронами в Польщі був помилковим

Про це Радослав Сікорський висловився у соцмережі X.

Читайте також:

Сікорський заперечив заяву Трампа

Радослав Сікорський репостнув повідомлення від ЗМІ tvn2, де йшлося про заяву Дональда Трампа, що Росія могла помилково скерувати дрони на Польщу.

null
Повідомлення Радослава Сікорського. Фото: скриншот

"Ні, це не була помилка", — лаконічно і категорично заявив Сікорський, коментуючи ситуацію.

Зазначимо, що сьогодні, 12 вересня, Радослав Сікорський прибув до Києва.

Також польський прем'єр-міністр Дональд Туск називав російську атаку масштабною провокацією

У Польщі під час обстеження території виявили не лише уламки дронів, а й ракети. Один зі збитих російських дронів впав на житловий будинок у Польщі

Низка європейських лідерів жорстко засудила атаку Росії на Польщу. Втім, у НАТО не вважають це актом нападу. 

Примітно, що Дональд Трамп спочатку ігнорував та не коментував питання щодо дронової атаки Польщі. 

Польща Дональд Трамп дрони Росія атака Радослав Сікорський
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
