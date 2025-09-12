Польща відреагувала на слова Трампа про інцидент із дронами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: ERA/ERDEM SAHIN

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на слова президента США Дональда Трампа. Раніше глава Білого дому США заявляв, що інцидент з російськими дронами в Польщі був помилковим.

Про це Радослав Сікорський висловився у соцмережі X.

Сікорський заперечив заяву Трампа

Радослав Сікорський репостнув повідомлення від ЗМІ tvn2, де йшлося про заяву Дональда Трампа, що Росія могла помилково скерувати дрони на Польщу.

Повідомлення Радослава Сікорського. Фото: скриншот

"Ні, це не була помилка", — лаконічно і категорично заявив Сікорський, коментуючи ситуацію.

Зазначимо, що сьогодні, 12 вересня, Радослав Сікорський прибув до Києва.

Також польський прем'єр-міністр Дональд Туск називав російську атаку масштабною провокацією.

У Польщі під час обстеження території виявили не лише уламки дронів, а й ракети. Один зі збитих російських дронів впав на житловий будинок у Польщі.

Низка європейських лідерів жорстко засудила атаку Росії на Польщу. Втім, у НАТО не вважають це актом нападу.

Примітно, що Дональд Трамп спочатку ігнорував та не коментував питання щодо дронової атаки Польщі.