Головна Новини дня Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва

Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 08:58
Радослав Сікорський прибув до України
Глави МЗС України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський на вокзалі у Києві 12 вересня 2025 року. Фото: Сікорський/X

У п'ятницю, 12 вересня, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом до Києва. На вокзалі його зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.

Про це Радослав Сікорський повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Читайте також:
Глава МЗС Польщі
Сибіга та Сікорський на вокзалі у Києві 12 вересня 2025 року. Фото: Сибіга/X

Сікорський приїхав до Києва — мета візиту

Сьогодні, 12 вересня, до України завітав очільник дипломатичного відомства Польщі Радослав Сікорський.

Як повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, сьогодні відбудуться ґрунтовні переговори про спільну безпеку України й Польщі та тиск на Росію.

"Ласкаво просимо до Києва, Радеку! На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом.

Сьогодні ми проведемо ґрунтовні переговори про нашу спільну безпеку, вступ України до ЄС і НАТО та тиск на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", — написав Сибіга.

Також ми повідомляли, що 12 вересня до Києва несподівано приїхав Принц Гаррі.

Раніше ми інформували, що 11 вересня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником лідера США Кітом Келлогом.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
