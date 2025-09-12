Радослав Сикорский прибыл в Украину

Глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев
В пятницу, 12 сентября, Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл с визитом в Киев. На вокзале его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Об этом Радослав Сикорский сообщил на своей странице в соцсети X.
Сикорский приехал в Киев — цель визита
Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, сегодня состоятся обстоятельные переговоры о совместной безопасности Украины и Польши и давление на Россию.
"Добро пожаловать в Киев, Радек! На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе.
Сегодня мы проведем основательные переговоры о нашей общей безопасности, вступление Украины в ЕС и НАТО и давление на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", — написал Сибига.
