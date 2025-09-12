Радослав Сикорский прибыл в Украину

Главы МИД Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский на вокзале в Киеве 12 сентября 2025 года. Фото: Сикорский/X

В пятницу, 12 сентября, Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл с визитом в Киев. На вокзале его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Об этом Радослав Сикорский сообщил на своей странице в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Сибига и Сикорский на вокзале в Киеве 12 сентября 2025 года. Фото: Сибига/X

Сикорский приехал в Киев — цель визита

Сегодня, 12 сентября, Украину посетил глава дипломатического ведомства Польши Радослав Сикорский.

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, сегодня состоятся обстоятельные переговоры о совместной безопасности Украины и Польши и давление на Россию.

"Добро пожаловать в Киев, Радек! На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе.

Сегодня мы проведем основательные переговоры о нашей общей безопасности, вступление Украины в ЕС и НАТО и давление на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", — написал Сибига.

Также мы сообщали, что 12 сентября в Киев неожиданно приехал Принц Гарри.

Ранее мы информировали, что 11 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом.