Польша отреагировала на слова Трампа об инциденте с дронами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: ERA/ERDEM SAHIN

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома США заявлял, что инцидент с российскими дронами в Польше был ошибочным.

Об этом Радослав Сикорский высказался в соцсети X.

Сикорский опроверг заявление Трампа

Радослав Сикорский репостнул сообщение от СМИ tvn2, где говорилось о заявлении Дональда Трампа, что Россия могла по ошибке направить дроны на Польшу.

Сообщение Радослава Сикорского. Фото: скриншот

"Нет, это не была ошибка", — лаконично и категорично заявил Сикорский, комментируя ситуацию.

Отметим, что сегодня, 12 сентября, Радослав Сикорский прибыл в Киев.

Также польский премьер-министр Дональд Туск называл российскую атаку масштабной провокацией.

В Польше при обследовании территории обнаружили не только обломки дронов, но и ракеты. Один из сбитых российских дронов упал на жилой дом в Польше.

Ряд европейских лидеров жестко осудил атаку России на Польшу. Впрочем, в НАТО не считают это актом нападения.

Примечательно, что Дональд Трамп сначала игнорировал и не комментировал вопрос о дроновой атаке Польши.