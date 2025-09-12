Польша отреагировала на слова Трампа об инциденте с дронами

Сикорский резко опроверг заявление Трампа о дронах
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома США заявлял, что инцидент с российскими дронами в Польше был ошибочным.
Об этом Радослав Сикорский высказался в соцсети X.
Сикорский опроверг заявление Трампа
Радослав Сикорский репостнул сообщение от СМИ tvn2, где говорилось о заявлении Дональда Трампа, что Россия могла по ошибке направить дроны на Польшу.
"Нет, это не была ошибка", — лаконично и категорично заявил Сикорский, комментируя ситуацию.
Отметим, что сегодня, 12 сентября, Радослав Сикорский прибыл в Киев.
Также польский премьер-министр Дональд Туск называл российскую атаку масштабной провокацией.
В Польше при обследовании территории обнаружили не только обломки дронов, но и ракеты. Один из сбитых российских дронов упал на жилой дом в Польше.
Ряд европейских лидеров жестко осудил атаку России на Польшу. Впрочем, в НАТО не считают это актом нападения.
Примечательно, что Дональд Трамп сначала игнорировал и не комментировал вопрос о дроновой атаке Польши.
Читайте Новини.LIVE!