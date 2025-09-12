Президент США назвал падение дронов РФ в Польше ошибкой

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обнародовал свое мнение относительно инцидента с российскими дронами, упавшими на территории Польши. Глава Белого дома назвал это ошибкой.

Такую информацию 12 сентября обнародовал канал Donald Trump українською.

Что заявил Трамп о дронах в Польше

Лидер США отметил, что падение этих беспилотников "могло быть ошибкой". Каких-то других подробностей или реакции Штатов на атаку дронов российских оккупантов на польской территории не было.

Напомним, на фоне атаки дронов на Польшу эта страна разворачивает около 40 тысяч военных на границах с Беларусью и Россией.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу залетал по меньшей мере 31 дрон и одна ракета.