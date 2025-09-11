Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша разворачивает 40 тысяч военных на границе с Беларусью и РФ

Польша разворачивает 40 тысяч военных на границе с Беларусью и РФ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 23:31
Польша усиливает оборону границы с Беларусью и Россией
Польские военные. Фото: WIkiCommon

Польша усиливает свою оборону на восточных рубежах. На фоне обострения ситуации с безопасностью, вызванной вторжением российских дронов в воздушное пространство страны, Варшава разворачивает около 40 тысяч военных на границах с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает TVP в четверг, 11 сентября.

Реклама
Читайте также:

Польша усиливает оборону границы

На совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" планируют привлечь десятки тысяч военнослужащих. В ответ Польша решила перебросить около 40 тысяч своих военных к восточной границе, о чем сообщил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать. Давайте помнить, что "Запад-2025" — это стратегические учения", — сказал Томчик в эфире телеканала Polsat News.

Он повторил опасения политических лидеров, что учения могут стать предпосылкой агрессии России против стран НАТО и ЕС.

Напомним, 10 сентября дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу залетал по меньшей мере 31 дрон и одна ракета.

Беларусь Польша граница оборонная сфера Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации