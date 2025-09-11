Польша усиливает оборону границы с Беларусью и Россией

Польские военные. Фото: WIkiCommon

Польша усиливает свою оборону на восточных рубежах. На фоне обострения ситуации с безопасностью, вызванной вторжением российских дронов в воздушное пространство страны, Варшава разворачивает около 40 тысяч военных на границах с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает TVP в четверг, 11 сентября.

Польша усиливает оборону границы

На совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" планируют привлечь десятки тысяч военнослужащих. В ответ Польша решила перебросить около 40 тысяч своих военных к восточной границе, о чем сообщил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать. Давайте помнить, что "Запад-2025" — это стратегические учения", — сказал Томчик в эфире телеканала Polsat News.

Он повторил опасения политических лидеров, что учения могут стать предпосылкой агрессии России против стран НАТО и ЕС.

Напомним, 10 сентября дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу залетал по меньшей мере 31 дрон и одна ракета.