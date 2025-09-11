Польща посилює оборони кордону з Білоруссю та Росією

Польські військові. Фото: WIkiCommon

Польща посилює свою оборону на східних рубежах. На тлі загострення безпекової ситуації, спричиненої вторгненням російських дронів у повітряний простір країни, Варшава розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах із Білоруссю та Росією.

Про це повідомляє TVP у четвер, 11 вересня.

Польща посилює оборони кордону

На спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" планують залучити десятки тисяч військовослужбовців. У відповідь Польща вирішила перекинути близько 40 тисяч своїх військових до східного кордону, про що повідомив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців. Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати НАТО, щоб адекватно реагувати. Пам'ятаймо, що "Захід-2025" — це стратегічні навчання", — сказав Томчик в ефірі телеканалу Polsat News.

Він повторив побоювання політичних лідерів, що навчання можуть стати передумовою агресії Росії проти країн НАТО та ЄС.

Нагадаємо, 10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Польщі залітало щонайменше 31 дрон та одна ракета.