Президент США назвав падіння дронів РФ у Польщі помилкою

Президент США Дональд Трамп оприлюднив свою думку щодо інциденту з російськими дронами, що впали на території Польщі. Голова Білого дому назвав це помилкою.

Таку інформацію 12 вересня оприлюднив канал Donald Trump українською.

Що заявив Трамп про дрони у Польщі

Лідер США зазначив, що падіння цих безпілотників "могло бути помилкою". Якихось інших подробиць чи реакції Штатів на атаку дронів російських окупантів польської території не було.

Нагадаємо, на тлі атаки дронів на Польщу ця країна розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах із Білоруссю та Росією.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Польщі залітало щонайменше 31 дрон та одна ракета.