Туск отверг обвинения Украины в причастности к атаке на Польшу

Туск резко ответил на слухи о вине Украины в дроновой атаке
В Польше состоялось первое заседание Совета национальной безопасности под председательством президента Кароля Навроцкого. Его созвали после атаки Польши российскими беспилотниками в ночь с 10 на 11 сентября.
Об этом сообщает RMF24.
В Польше отвергают любые обвинения Украины и считают причастной исключительно Россию
Во время заседания было отмечено, что именно Россия осуществила вторжение в польское воздушное пространство. Председатель Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отдельно подчеркнул, что был исправлен ряд ложных сообщений, которые распространялись в польском информационном пространстве, о якобы причастности Украины.
Подобную позицию озвучил и премьер-министр Дональд Туск.
"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые утверждают, что за нападением стоит Украина, потому что ответственность лежит на Российской Федерации", — сказал польский премьер.
Отдельно Дональд Туск напомнил, что Польша как член НАТО действует взвешенно и сдержанно, но в то же время готова "адекватно" реагировать на любую агрессию. Именно так, по его словам, произошло и во время атаки в ночь на 10 сентября.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский также выступил против обвинения Украины в дроновом инциденте.
Президент США Дональд Трамп назвал атаку дронов на Польшу ошибочной, на что негативно отреагировал глава польской дипломатии.
Между тем в НАТО заявили, что не считают налет дронов на Польшу актом атаки.
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия направила дроны на Польшу, и добавил, что страна поделится опытом сбития дронов при необходимости.
