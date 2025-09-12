Туск отверг обвинения Украины в причастности к атаке на Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Stanczak via REUTERS

В Польше состоялось первое заседание Совета национальной безопасности под председательством президента Кароля Навроцкого. Его созвали после атаки Польши российскими беспилотниками в ночь с 10 на 11 сентября.

Об этом сообщает RMF24.

Реклама

Читайте также:

В Польше отвергают любые обвинения Украины и считают причастной исключительно Россию

Во время заседания было отмечено, что именно Россия осуществила вторжение в польское воздушное пространство. Председатель Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отдельно подчеркнул, что был исправлен ряд ложных сообщений, которые распространялись в польском информационном пространстве, о якобы причастности Украины.

Подобную позицию озвучил и премьер-министр Дональд Туск.

"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые утверждают, что за нападением стоит Украина, потому что ответственность лежит на Российской Федерации", — сказал польский премьер.

Отдельно Дональд Туск напомнил, что Польша как член НАТО действует взвешенно и сдержанно, но в то же время готова "адекватно" реагировать на любую агрессию. Именно так, по его словам, произошло и во время атаки в ночь на 10 сентября.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский также выступил против обвинения Украины в дроновом инциденте.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку дронов на Польшу ошибочной, на что негативно отреагировал глава польской дипломатии.

Между тем в НАТО заявили, что не считают налет дронов на Польшу актом атаки.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия направила дроны на Польшу, и добавил, что страна поделится опытом сбития дронов при необходимости.