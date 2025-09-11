Обстрел Польши 10 сентября - Зеленский объяснил мотивы Кремля относительно атаки

Владимир Зеленский и Александр Стубб и Александр Стубб. Фото: кадр из видео

В среду, 10 сентября, российские войска нарушили воздушное пространство Польши. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем это нужно Кремлю.

Об этом он сообщил во время брифинга с лидером Финляндии Александром Стуббом в Киеве в четверг, 11 сентября.

Атака РФ на Польшу

Украинский лидер заявил, что атака России на Польшу могла быть связана со стремлением Кремля помешать Украине получить от партнеров новые системы противовоздушной обороны перед зимним сезоном.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский до этого рассказал, какую помощь предложил Польше для того, чтобы эффективно бороться с российскими "Шахедами".

Украинский лидер заявил, что Patriot следует использовать для ликвидации баллистических ракет, а привлечение столь дорогостоящих боеприпасов в борьбе с ударными БпЛА неэффективно.

"Россияне сменяют дроны каждые 2-3 месяца, и мы меняем в такой же срок борьбу с дронами. Они меняют двигатели, мы меняем интерцепторы. Они меняют количество — мы меняем РЭБ. Если они их обходят — мы строим 3-4 линии РЭБ. Это большая разница, потому что мы ее уже не осознаем, потому что в состоянии войны", — подчеркнул президент.

Напомним, что в Польше во время обследования территории были обнаружены обломки ракеты.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Польша была под атакой около 20 российских беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что сбить удалось четыре дрона РФ.