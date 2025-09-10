Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня Туск підтвердив, що до Польщі прилетіли саме російські дрони

Туск підтвердив, що до Польщі прилетіли саме російські дрони

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:42
Туск заявив що дрони які атакували Польщу були російськими
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що безпілотники, які минулої ночі порушили повітряний простір країни, були російського походження.

Про це Дональд Туск заявив у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Туск підтвердив, що збиті БпЛА над Польщею були російськими

null
Повідомлення Дональда Туска. Фото: скриншот

"Минулої ночі повітряний простір Польщі порушила значна кількість російських безпілотників. Ті апарати, які становили пряму загрозу, були знищені. Я перебуваю у постійному контакті з генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", — заявив глава уряду.

Реклама

Нагадаємо, у Польщі завершили операцію зі збиття ворожих російських безпілотників. Наразі військовослужбовці розпочали пошуки та ліквідацію уламків збитих дронів. Детально про їхню кількість не повідомляють, але відомо про падіння уламків на житловий будинок у Вириках Люблінського воєводства. 

На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський, який закликав партнерів до рішучих дій та пояснив, чому зволікання із санкціями призведе до погіршення безпекової ситуації.

Реклама

Примітно, що президент США Дональд Трамп не відреагував на запитання журналістів про атаку Росії на Польщу.

Польща дрони Росія безпілотник Дональд Туск
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації