Туск заявив що дрони які атакували Польщу були російськими

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що безпілотники, які минулої ночі порушили повітряний простір країни, були російського походження.

Про це Дональд Туск заявив у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Туск підтвердив, що збиті БпЛА над Польщею були російськими

Повідомлення Дональда Туска. Фото: скриншот

"Минулої ночі повітряний простір Польщі порушила значна кількість російських безпілотників. Ті апарати, які становили пряму загрозу, були знищені. Я перебуваю у постійному контакті з генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", — заявив глава уряду.

Реклама

Нагадаємо, у Польщі завершили операцію зі збиття ворожих російських безпілотників. Наразі військовослужбовці розпочали пошуки та ліквідацію уламків збитих дронів. Детально про їхню кількість не повідомляють, але відомо про падіння уламків на житловий будинок у Вириках Люблінського воєводства.

На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський, який закликав партнерів до рішучих дій та пояснив, чому зволікання із санкціями призведе до погіршення безпекової ситуації.

Реклама

Примітно, що президент США Дональд Трамп не відреагував на запитання журналістів про атаку Росії на Польщу.