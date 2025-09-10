Зеленський прокоментував російську атаку дронами на Польщу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про наслідки чергової масованої атаки, яку здійснила Росія в ніч проти 10 вересня. Він заявив, що атака Росії на Польщу є прецедентом, який вимагає негайної реакції, та дорікнув партнерам за зволікання із санкціями.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, зараз рятувальні служби працюють у Волочиську на Хмельниччині, де ракета влучила у звичайний швейний цех. На цій локації вже відомо про трьох поранених.

Пожежа на Житомирщині. Фото: ДСНС Житомирщини

За словами глави держави, росіяни випустили близько 415 безпілотників різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, під ударом опинилися 15 українських областей. Також відомо, що у Житомирській області загинула одна людина. Президент висловив щирі співчуття її рідним та близьким.

Руїни внаслідок обстрілу Росії на Житомирщині. Фото: ДСНС Житомирщини

Реакція Зеленського на атаку Росії Польщі

Зеленський підкреслив, що Кремль постійно шукає нові способи. Зокрема, він звернув увагу на кількість дронів, які перетнули повітряний простір Польщі.

"Сьогодні був ще один ескалаційний крок — російсько-іранські "Шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "Шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", — повідомив Зеленський.

Президент назвав цей випадок небезпечним прецедентом для Європи. Він переконаний, що подальший розвиток подій прямо залежить від того, наскільки скоординованими й рішучими будуть дії у відповідь.

Окремо Зеленський акцентував на проблемі санкційної паузи. Він зауважив, що затягування з новими обмеженнями щодо Росії та її союзників призведе лише до посилення жорстокості з боку країни-терористки.

"Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень щодо Росії та її спільників означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк відреагував на інцидент із дронами в Польщі та пояснив, чому не вважає це випадковістю.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучих дій.

Також президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на атаку Росії та повідомив подальші кроки.