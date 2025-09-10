Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відреагував на атаку Польщі російськими дронами

Зеленський відреагував на атаку Польщі російськими дронами

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:21
Зеленський прокоментував російську атаку дронами на Польщу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про наслідки чергової масованої атаки, яку здійснила Росія в ніч проти 10 вересня. Він заявив, що атака Росії на Польщу є прецедентом, який вимагає негайної реакції, та дорікнув партнерам за зволікання із санкціями.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росія масовано атакувала Україну, є руйнування та жертви

За його словами, зараз рятувальні служби працюють у Волочиську на Хмельниччині, де ракета влучила у звичайний швейний цех. На цій локації вже відомо про трьох поранених.

обстріл україни 10 вересня
Пожежа на Житомирщині. Фото: ДСНС Житомирщини

За словами глави держави, росіяни випустили близько 415 безпілотників різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, під ударом опинилися 15 українських областей. Також відомо, що у Житомирській області загинула одна людина. Президент висловив щирі співчуття її рідним та близьким.

обстріл україни
Руїни внаслідок обстрілу Росії на Житомирщині. Фото: ДСНС Житомирщини

Реакція Зеленського на атаку Росії Польщі

Зеленський підкреслив, що Кремль постійно шукає нові способи. Зокрема, він звернув увагу на кількість дронів, які перетнули повітряний простір Польщі.

"Сьогодні був ще один ескалаційний крок — російсько-іранські "Шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "Шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", — повідомив Зеленський. 

Президент назвав цей випадок небезпечним прецедентом для Європи. Він переконаний, що подальший розвиток подій прямо залежить від того, наскільки скоординованими й рішучими будуть дії у відповідь. 

Окремо Зеленський акцентував на проблемі санкційної паузи. Він зауважив, що затягування з новими обмеженнями щодо Росії та її союзників призведе лише до посилення жорстокості з боку країни-терористки. 

"Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень щодо Росії та її спільників означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк відреагував на інцидент із дронами в Польщі та пояснив, чому не вважає це випадковістю.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучих дій. 

Також президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на атаку Росії та повідомив подальші кроки. 

Володимир Зеленський Польща обстріли Хмельницька область війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації