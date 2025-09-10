Видео
Зеленский отреагировал на атаку Польши российскими дронами

Зеленский отреагировал на атаку Польши российскими дронами

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 09:21
Зеленский прокомментировал российскую атаку дронами на Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о последствиях очередной массированной атаки, которую осуществила Россия в ночь на 10 сентября. Он заявил, что атака России на Польшу является прецедентом, который требует немедленной реакции и упрекнул партнеров за промедление с санкциями.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Россия массированно атаковала Украину, есть разрушения и жертвы

По его словам, сейчас спасательные службы работают в Волочиске Хмельницкой области, где ракета попала в обычный швейный цех. На этой локации уже известно о трех раненых.

обстріл україни 10 вересня
Пожар на Житомирщине. Фото: ГСЧС Житомирской области

По словам главы государства россияне выпустили около 415 беспилотников различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет, под ударом оказались 15 украинских областей. Также известно, что в Житомирской области погиб один человек. Президент выразил искренние соболезнования его родным и близким.

обстріл україни
Руины в результате обстрела России на Житомирщине. Фото: ГСЧС Житомирской области

Реакция Зеленского на атаку России на Польшу

Зеленский подчеркнул, что Кремль постоянно ищет новые способы. В частности, он обратил внимание на количество дронов, которые пересекли воздушное пространство Польши.

"Сегодня был еще один эскалационный шаг — российско-иранские "шахэды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", — сообщил Зеленский.

Президент назвал этот случай опасным прецедентом для Европы. Он убежден, что дальнейшее развитие событий напрямую зависит от того, насколько скоординированными и решительными будут ответные действия.

Отдельно Зеленский акцентировал на проблеме санкционной паузы. Он отметил, что затягивание с новыми ограничениями в отношении России и ее союзников приведет лишь к усилению жестокости со стороны страны-террористки.

"Слишком долго уже длится санкционная пауза. Откладывание ограничений по России и ее сообщниках означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает", — сообщил Зеленский.

Напомним, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на инцидент с дронами в Польше и объяснил, почему не считает это случайностью.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительным действиям.

Также президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на атаку России и сообщил дальнейшие шаги.

Владимир Зеленский Польша обстрелы Хмельницкая область война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
