Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск подтвердил, что в Польшу прилетели именно российские дроны

Туск подтвердил, что в Польшу прилетели именно российские дроны

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 09:42
Туск заявил что дроны которые атаковали Польшу были российскими
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что беспилотники, которые минувшей ночью нарушили воздушное пространство страны, были российского происхождения.

Об этом Дональд Туск заявил в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Туск подтвердил, что сбитые БпЛА над Польшей были российскими

null
Сообщение Дональда Туска. Фото: скриншот

"Прошлой ночью воздушное пространство Польши нарушило значительное количество российских беспилотников. Те аппараты, которые представляли прямую угрозу, были уничтожены. Я нахожусь в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", — заявил глава правительства.

Напомним, в Польше завершили операцию по сбиванию вражеских российских беспилотников. Сейчас военнослужащие начали поиски и ликвидацию обломков сбитых дронов. Подробно об их количестве не сообщают, но известно о падении обломков на жилой дом в Вырыках Люблинского воеводства.

На российскую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, который призвал партнеров к решительным действиям и объяснил, почему промедление с санкциями приведет к ухудшению ситуации с безопасностью.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп не отреагировал на вопрос журналистов об атаке России на Польшу.

Польша дроны Россия беспилотник Дональд Туск
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации