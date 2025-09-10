Туск заявил что дроны которые атаковали Польшу были российскими

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что беспилотники, которые минувшей ночью нарушили воздушное пространство страны, были российского происхождения.

Об этом Дональд Туск заявил в соцсети X.

Сообщение Дональда Туска. Фото: скриншот

"Прошлой ночью воздушное пространство Польши нарушило значительное количество российских беспилотников. Те аппараты, которые представляли прямую угрозу, были уничтожены. Я нахожусь в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", — заявил глава правительства.

Напомним, в Польше завершили операцию по сбиванию вражеских российских беспилотников. Сейчас военнослужащие начали поиски и ликвидацию обломков сбитых дронов. Подробно об их количестве не сообщают, но известно о падении обломков на жилой дом в Вырыках Люблинского воеводства.

На российскую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, который призвал партнеров к решительным действиям и объяснил, почему промедление с санкциями приведет к ухудшению ситуации с безопасностью.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп не отреагировал на вопрос журналистов об атаке России на Польшу.