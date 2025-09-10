Польша завершила операцию по сбитию российских дронов

Польский пилот. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о завершении операций польской и союзнической авиации, которые были проведены после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Сейчас продолжаются работы по поиску и определению мест возможного падения обломков дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Реклама

Читайте также:

В Польше завершили операцию по сбитию дронов

В сообщении военные напомнили гражданам Польши о мерах безопасности. Их просят не приближаться к неизвестным предметам или обломкам, не касаться или перемещать их. Всех жителей призвали также сообщать о подобных находках по телефону экстренного вызова или в ближайшее отделение полиции.

Между тем военнослужащие поблагодарили командование НАТО AIRCOM и Королевские ВВС Нидерландов. В частности их истребители F-35 помогли польским пилотам сбивать российские беспилотники.

В командовании уточнили, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения вернулись к штатному режиму работы.

"Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Польше создали экстренное заседание правительства из-за российской атаки. Также ВС Польши назвали инцидент с дронами актом агрессии, резервистов срочно мобилизуют.