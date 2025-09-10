Польща завершила операцію зі збиття російських дронів

У Польщі збили всі дрони — що повідомляють у Збройних силах
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:00
Польський пілот. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про завершення операцій польської та союзницької авіації, які були проведені після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Наразі тривають роботи з пошуку та визначення місць можливого падіння уламків дронів.
Новина доповнюється...
