Польща завершила операцію зі збиття російських дронів

Польський пілот. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про завершення операцій польської та союзницької авіації, які були проведені після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Наразі тривають роботи з пошуку та визначення місць можливого падіння уламків дронів.

Новина доповнюється...

